Лукашенко заявил о готовности ввести санкции против Литвы и Польши

Белоруссия готова ввести санкции в отношении Литвы и Польши за их критику в сторону официального Минска. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства уже поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы в другие страны. Лукашенко подчеркнул, что 30% литовского бюджета формируют белорусские грузоперевозки через эту страну.

"Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", — подчеркнул президент, его слова передает БелТА.

Представители ЕС не раз заявляли о планах ввести санкции в отношении "значительного" числа лиц в Белоруссии, которые "ответственны за насилие и фальсификацию на выборах". Так, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель 27 августа сообщил, что главы МИД Евросоюза в ходе неформальной встречи в Берлине обсудят индивидуальные санкции по Белоруссии, однако решений пока принимать не будут.