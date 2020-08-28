Общественные советы откроют при парках Московской области

Вопрос о создании общественных советов при парках в Подмосковье выдвинул губернатор региона Андрей Воробьев. Это поможет в благоустройстве территории в для комфорта жителей.

Идея об организации общественных советов предложила россиянка из Балашихи Светлана Гревцова. Губернатор Подмосковья выразил благодарность жительнице за сотрудничество в благоустройстве родного края и внимательность к развитию региона. Горожанам необязательно состоять в общественном совете, чтобы участвовать в преображении местности.

Присутствовать лично также не требуется. Инициативу можно проявлять в дистанционном режиме, предложения отправлять через социальные сети. Важно, чтобы молодые и люди старшего поколения находили способы смотреть в одном направлении в развитие общественных мест в городах, передает телеканал "360".