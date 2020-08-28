Синдзо Абэ: друг Москвы, без которого Кремлю и Курилам «будет скучно»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отставке по состоянию здоровья, сообщает общественный канал NHK. В официальном обращении политик посетовал, что покидает пост, не успев разрешить все волнующие его вопросы, в том числе отсутствие мирного договора с Россией.

Кремль отреагировал на решение Абэ: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что приемник, который займет пост японского премьера, не прервет линию добропорядочных и дружественных отношений между Москвой и Токио.

«Весьма жаль, что Синдзо Абэ принял решение покинуть пост премьер-министра Японии. Мы надеемся, что его преемник в не меньшей степени будет идти по пути дальнейшего развития российско-японских отношений. И, конечно, в первую очередь мы желаем Синдзо Абэ как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем, о которых он говорил», — сказал Песков.

Сейчас Синдзо Абэ 65 лет, он возглавляет японское правительство с 2012 года и является самым молодым премьер-министром за всю современную историю страны. Политическая карьера Абэ стартовала в 1985 году: тогда он стал секретарем отца, министра иностранных дел Синтаро Абэ. Политик поддерживал идеи Либерально-демократической партии Японии. С 2003 по 2004 года он был ее генсекретарем, а в 2005 году возглавил кабинет министров.

Пост премьер-министра Абэ занял в 2006 году в возрасте 52 лет. Через год политик впервые ушел в отставку в связи с обострением хронического язвенного колита. Эти же проблемы вынудили Абэ покинуть премьерский пост сейчас. В декабре 2012 года состояние здоровья позволило ему вернуться к обязанностям главы кабмина.

За время нахождения на посту главы правительства Синдзо Абэ демонстрировал максимально дружественное отношение к России, рассказал «Политике Сегодня» экс-посол РФ в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов. Эксперт признал, что за последние несколько десятков лет в Стране восходящего солнца сложно найти более яркого и успешного политика.

«При нем Япония решила массу экономических и социальных вопросов. Иногда он, конечно, ставил чересчур амбициозные задачи, но все равно стремился решить их как можно скорее. То же самое он делал и на российском направлении. Нет ни одного другого японского политического деятеля, который бы столь активно и настойчиво выступал за развитие двусторонних отношений с Россией. Лучший итог его деятельность, как премьера – это наилучшие отношение между Москвой и Токио, которые существуют сейчас», — заявил Панов.

Благодаря Абэ Япония практически не участвует в санкционной политике США против России, хотя и является союзником американцев. Между Москвой и Токио проходят всевозможные политические встречи на всех уровнях.

Одной из главных инициатив премьер-министра, направленных на укрепление отношений с Россией, Панов назвал так называемый «план восьми пунктов». В мае 2016 года на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи Синдзо Абэ представил дорожную карту сотрудничества между Россией и Японией, которая охватывает восемь областей практического взаимодействия: гуманитарные обмены, энергетику, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, высокие технологии и городскую среду.

Экс-посол РФ в Японии обратил внимание, что главным вопросом сейчас является личность приемника Абэ, который займет пост премьер-министра. От его взглядов и отношения к России и США будет зависеть политический вектор Токио на ближайшие годы.

«Главное, чтобы сейчас уход Синдзо Абэ не привел к отскоку от тех отношений между Россией и Японией, которые есть сейчас. В теории, отношения могут осложнится. Токио может поменять прежнюю политику на полную солидарность и поддержку с западными странами. С мирным договором с Россией, как мне кажется, поезд уже ушел», — добавил собеседник «Политики Сегодня».

Одной из нерешенных задач, которая беспокоит Абэ в момент ухода с поста премьер-министра, является статус Курильских островов. После окончания Второй мировой войны весь архипелаг вошел в состав СССР. Однако в Токио считают, что «северные территории», а именно острова Кунашир, Шикотан, Итурупа и другие, принадлежат Японии.

Премьер-министр не раз заявлял, что с его помощью переговорный процесс с Россией по вопросу возвращения Курил будет постоянно продвигаться. В конце 2019 года Абэ рассказал о создании «нового подхода», который поможет решить вопрос принадлежности островного архипелага. Чтобы японцы могли посетить могилы своих предков, для них организовали авиапоездки. Также был запущен пилотный проект в рамках программы совместной хозяйственной деятельности на четырех островах.

Панов подчеркнул, что статус Курильских островов останется неизменным, какой бы политик не занимал руководящий пост главы правительства Японии. Позиция Москвы по этому вопросу не подлежит обсуждению. В заключении дипломат сообщил, что Кремль ждет «скучная ситуация» после ухода Синдзо Абэ:

«Абэ уходит, и нас [Россию] ждет довольно скучная ситуация. К переговорам по мирному соглашению Россия и Япония пока не пришли, а с уходом премьера теперь неизвестно, когда вообще начнется работа в этом направлении. Если она вообще начнется».

«Политика Сегодня» уже писала, как открытие аварийно-спасательного центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России на острове Кунашир (входит в Курильские острова) вызвало шквал негативных комментариев от пользователей из Японии.