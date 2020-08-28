"Алексей жив и подлежит уголовной ответственности": Карнаухов о Навальном

Блогеру Алексею Навальному грозит до 5 лет тюрьмы за призывы к экстремизму, если он вернется из Германии в РФ, заявил общественный деятель Сергей Карнаухов.

Правоохранители организовали проверку заключения эксперта, который проанализировал речь блогера на "Эхе Москвы". Если подтвердится, что в словах Навального действительно содержится призыв к свержению власти в РФ насильственным путем, то в отношении блогера будет возбуждено уголовное дело, написал Карнаухов в своем Telegram-канале.

Однако подобное развитие событий вряд ли порадует Навального. В связи с этим он может отказаться от возвращения из Германии домой, где его ждет очередное уголовное дело и реальный срок.

"Алексей жив и надеюсь будет здоров. Значит подлежит уголовной ответственности", – написал общественный деятель.

Ранее редакция Федерального агентства новостей обратилась с просьбой к компетентным органам проверить на предмет экстремизма речь Навального, которую он произнес в эфире радиостанции "Эхо Москвы".