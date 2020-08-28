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14:52   28 Августа 2020
Политика

Лукашенко договорился с Путиным о группировке ВС в случае угрозы с Запада

Лукашенко договорился с Путиным о группировке ВС в случае угрозы с Запада

Необходимо задействовать совместную группировку вооруженных сил, "россияне должны нас поддерживать", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко сообщил, что в случае агрессии извне белорусские и российские войска должны сгруппироваться. Президент Белоруссии подчеркнул, что ни один солдат из России не пересек их границу.

Глава республики обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин, защищая Белоруссию, защищает прежде всего Россию.

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Автор: Илья Романович
#путин #рф #белоруссия #лукашенко

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