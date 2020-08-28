Медиагруппа "Патриот" примет второй тур конкурса "Музыкальная сеча — 2020"

Второй тур конкурса "Музыкальная сеча — 2020" пройдет 28 августа в пресс-центре Медиагруппы "Патриот". В новом этапе музыкального состязания выступят Ася Желнова и Крис.

В рамках проводимого конкурса они представят свои композиции. Обе девушки самостоятельно сочиняют и исполняют песни. Цель Желновой — за три минуты привлечь внимание мира к музыке, поэтому работает она в жанре, сочетающем мощь рока, энергию фанка, а также ритмы диско и поп-музыки. Крис, в свою очередь, в песнях выливает наружу накопившиеся эмоции и постоянно находится в поиске себя.

Посмотреть выступления и проголосовать за понравившихся исполнителей можно в официальной группе Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте". Федеральное агентство новостей приглашает к участию в конкурсе музыкантов из Петербурга и области. Имена финалистов станут известны после онлайн-голосования. Итоги конкурса подведут в декабре 2020 года.