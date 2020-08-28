Российский газопровод «Северный поток», вопреки всем стараниям Польши помешать, стал в 2020 году главным маршрутом, по которому «Газпром» экспортирует газ в Европу.

Единственным направлением, на котором «Газпром», несмотря ни не что, нарастил поставки российского газа в Европу, стал именно балтийский газопровод. Этому не помешали даже ограничения в работе одного из сухопутных продолжений «Северного потока» на территории Германии, которых сумела добиться Польша.

Как сообщает в пятницу, 28 августа, информационный портал EurAsia Daily, приводя данные единой платформы операторов европейской газотранспортной системы ENTSOG, с начала 2020 года через «Северный поток» в Европу было поставлено 33,6 миллиарда кубометров газа – это почти на 200 миллионов кубометров больше того, объема, что было поставлено за те же семь месяцев 2019 года. Это стало возможным, благодаря задержке запуска «Северного потока-2», но вопреки стараниям Польши.

«Прошлой осенью суд ЕС удовлетворил иск польской PGNiG о европейской солидарности и вернул ограничения для «Газпрома» по использованию сухопутного продолжения «Северного потока — 2» в Германии, газопровода Opal. Он идет от Балтийского моря до границы с Чехией. Поставки по газопроводу снизились почти на 40%», — напоминает издание.

Тогда, бывший глава польской компании PGNiG Петр Возняк заявлял, что это решение суда ЕС приведет к тому, что транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему увеличится не менее. Ем на 12,5 миллиарда кубометров в год.

При этом «Северный поток-2», до сих пор не достроен, но первая очередь его сухопутного участка Eugal, мощность которого составляет почти 31 миллиард кубометров в год, был запущен еще 1 января 2020 года. Именно этот участок, который проходит параллельно газопроводу Opal, взял на себя транспортировку почти 9 миллиардов кубометров за семь месяцев – то есть всего выпавшего объема.

При этом за семь месяцев текущего года «Газпром» выбрал 79% объема по транзитному контракту с Украиной, поставив через ее ГТС 29,8 миллиарда кубометров газа. По польскому же направлению за это время было поставлено 16,6 миллиардов кубометров.

«Таким образом, «Северный поток» впервые стал крупнейшим экспортным маршрутом «Газпрома» в Европу. Экономически «Газпром» выиграл немного, так как и по Eugal, и по украинскому транзиту компания платит фиксированную сумму и почти все выпавшие из Opal объемы могли уложиться в контрактные с «Нафтогазом Украины». Однако, судя по всему, для «Газпрома» это принципиально», — говорится в материале.

В заключение отмечается, что Украина уже пожаловалась на то, что в июле, когда «Северный поток» был остановлен почти на две недели для ремонта, «Газпром» компенсировал европейским покупателям газа выпавшие объемы не чрез ее газотранспортную систему, а через газопровод Ямал – Европа, а также а также направив потребителям честь своих запасов газа в европейских ПХГ (подземных хранилищах газа).