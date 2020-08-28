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16:09   28 Августа 2020
Весь мир

Польша не смогла помешать «Северному потоку» стать главным маршрутом РФ

Польша не смогла помешать «Северному потоку» стать главным маршрутом РФ

Российский газопровод «Северный поток», вопреки всем стараниям Польши помешать, стал в 2020 году главным маршрутом, по которому «Газпром» экспортирует газ в Европу.

Единственным направлением, на котором «Газпром», несмотря ни не что, нарастил поставки российского газа в Европу, стал именно балтийский газопровод. Этому не помешали даже ограничения в работе одного из сухопутных продолжений «Северного потока» на территории Германии, которых сумела добиться Польша.

Как сообщает в пятницу, 28 августа, информационный портал EurAsia Daily, приводя данные единой платформы операторов европейской газотранспортной системы ENTSOG, с начала 2020 года через «Северный поток» в Европу было поставлено 33,6 миллиарда кубометров газа – это почти на 200 миллионов кубометров больше того, объема, что было поставлено за те же семь месяцев 2019 года. Это стало возможным, благодаря задержке запуска «Северного потока-2», но вопреки стараниям Польши.

«Прошлой осенью суд ЕС удовлетворил иск польской PGNiG о европейской солидарности и вернул ограничения для «Газпрома» по использованию сухопутного продолжения «Северного потока — 2» в Германии, газопровода Opal. Он идет от Балтийского моря до границы с Чехией. Поставки по газопроводу снизились почти на 40%», — напоминает издание.

Тогда, бывший глава польской компании PGNiG Петр Возняк заявлял, что это решение суда ЕС приведет к тому, что транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему увеличится не менее. Ем на 12,5 миллиарда кубометров в год.

Польша не смогла помешать «Северному потоку» стать главным маршрутом РФ

При этом «Северный поток-2», до сих пор не достроен, но первая очередь его сухопутного участка Eugal, мощность которого составляет почти 31 миллиард кубометров в год, был запущен еще 1 января 2020 года. Именно этот участок, который проходит параллельно газопроводу Opal, взял на себя транспортировку почти 9 миллиардов кубометров за семь месяцев – то есть всего выпавшего объема.

При этом за семь месяцев текущего года «Газпром» выбрал 79% объема по транзитному контракту с Украиной, поставив через ее ГТС 29,8 миллиарда кубометров газа. По польскому же направлению за это время было поставлено 16,6 миллиардов кубометров.

«Таким образом, «Северный поток» впервые стал крупнейшим экспортным маршрутом «Газпрома» в Европу. Экономически «Газпром» выиграл немного, так как и по Eugal, и по украинскому транзиту компания платит фиксированную сумму и почти все выпавшие из Opal объемы могли уложиться в контрактные с «Нафтогазом Украины». Однако, судя по всему, для «Газпрома» это принципиально», — говорится в материале.

Польша не смогла помешать «Северному потоку» стать главным маршрутом РФ

В заключение отмечается, что Украина уже пожаловалась на то, что в июле, когда «Северный поток» был остановлен почти на две недели для ремонта, «Газпром» компенсировал европейским покупателям газа выпавшие объемы не чрез ее газотранспортную систему, а через газопровод Ямал – Европа, а также а также направив потребителям честь своих запасов газа в европейских ПХГ (подземных хранилищах газа).

 

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Автор: Александр Люблинский
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