Заслуженный учитель поспорил с депутатом о формате учебного года

Больше половины россиян положительно отнеслись к новости о проведении нового учебного года в очном формате. Об этом «Политике Сегодня» сообщила PR-менеджер сервиса «Работа.ру» Ольга Шабаева.

По мнению респондентов, продуктивность школьников снижается во время дистанционной учебы. Лишь 10% опрошенных не согласились с этим утверждением. Остальные 27% выразили мнение, что необходимо ввести смешанную форму обучения, чтобы школьники проводили время как в школе, так и дома.

Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы в московской гимназии №1567 Лев Соболев мнение большинства не разделяет. Собеседник «Политики Сегодня» выразил опасение, что посещение школьниками образовательных учреждений в период пандемии коронавируса может негативно отразиться на здоровье их родных.

«Мне кажется, что при существующей ситуации, когда неизвестно, как долго будет длиться опасность заражения и насколько серьезны — а они вполне серьезны — риски для москвичей, это серьезная опасность. Я привожу в пример именно большой город, потому что на нем коронавирус отражается заметнее. Может, опасность и не для самих детей, но для членов их семьи. Дистанционное обучение — это выход. Он непривычен, а все непривычное рождает отторжение. Так было с очень многими вещами», — сказал Соболев.

Заслуженный учитель РФ задумался и о том, с какими трудностями придется столкнуться сотрудникам учебных заведений:

«По санитарным нормам, если переходить на очное обучение, то школа должна вводить две смены, потому что в классе не должно быть двоих человек за столом — максимум один. Но это не вариант, потому что дети выходят на перемены, общаются друг с другом, сидят рядом в столовой, пьют из одной бутылки. Поэтому все, что связано с безопасностью, дистанционным обучением, началом учебного года на месяц позже, пойдет во благо».

Зампредседателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин объяснил, почему большинство родителей поддержали очное обучение. По его мнению, основные недовольства, связанные с домашними занятиями, были вызваны неблагоприятными техническими условиями.

«Дистанционное обучение хорошо для детей мотивированных, а мотивированы далеко не все дети. Не у каждого есть собственный компьютер. Чаще — один на семью. А многим родителям пришлось в это же время много работать. Далеко не у каждой сельской школы есть широкополосный интернет. Я лично наблюдал всякие сбои у своего собственного внучонка. А про деревню в глубинке и говорить нечего», — выразил мнение в беседе с «Политикой Сегодня» депутат.

Также Смолин предположил, что в ближайшие полгода школьников, скорее всего, будет ожидать смешанная форма обучения. Это продлится до тех пор, считает депутат, пока не состоится массовая вакцинация.

«Несколько школ предложили такую идею. Одна параллель работает вживую две недели, затем вторая — дистанционно. Не везде есть возможность раздвинуть уроки и перемены и не допускать перемещения детей по классу», — рассказал Смолин.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов от партии ЛДПР предложил перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19.

«Со своей стороны считаю необходимым перенести начало учебного года в 2020 году в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования с 1 сентября на 1 октября», — говорится в письме Власова главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Инициативу ЛДПР не поддержали ни в министерстве просвещения, ни в Госдуме. Однако лидер партии Владимир Жириновский заявил, что депутаты намерены добиться переноса и в случае одобрения продлить учебный год до конца июля.

Все субъекты РФ отчитались Минпросвещения о готовности начать учебный год в школах с соблюдением требований Роспотребнадзора.https://t.co/bbkmoPgjaj — OnlineEureka (@vogazetaru) August 26, 2020

Сегодня, 28 августа, директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения России Тамара Романова сообщила, что единый звонок в школах будет отменен. Каждый класс в целях соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом будет выходить на перемены в соответствии с собственным графиком.

Сервис «Работа.ру» проводил опрос об отношении россиян к началу очного учебного года в августе. В ходе него было опрошено более 5100 респондентов.