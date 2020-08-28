Предварительное заседание суда по иску Пригожина к Соболь прошло без участия юриста ФБК

Тверской суд Москвы провел предварительное заседание по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к юристу "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь. Она не явилась в суд, сообщает корреспондент ФАН.

Уточняется, что продюсер "Навальный LIVE" также не предоставила ходатайства в свою защиту, передает Федеральное агентство новостей.

Юристы отмечают, что, вероятно, Соболь проигнорировала заседание суда, потому что не может предоставить хотя бы один аргумент в свою защиту. Так, представительница ФБК признала, что те данные, которые она распространяла, являются недостоверными.

Ранее ФАН сообщал, что петербургский бизнесмен обвинил Соболь в клевете и потребовал опровергнуть заявление, что якобы он мог быть причастен к нападению на ее мужа Сергея Мохова в 2016 году. Продюсер "Навальный LIVE" не предоставила каких-либо фактов, доказывающих то, что инцидент действительно имел место. Кроме того, Соболь все еще паразитирует на сомнительном происшествии, упрекая Пригожина в будто бы причастности к случившемуся.