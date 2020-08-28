Ведущая "Дома-2" приняла участие в акции "Русские не сдаются"

Известная певица, ведущая "Дома-2" Ольга Орлова своим постом в Instagram решила поддержать картину "Шугалей-2", премьера которой состоится 29 августа этого года.

Фильм посвящен судьбе социологов из России, попавших в ливийский плен в мае прошлого года. Орлова обратилась к пользователям Сети с просьбой посмотреть картину о согражданах, которая никого не оставит равнодушным.

"Премьера фильма "Шугалей 2", ожидаемая в сентябре, возможно, поможет ускорить процесс освобождения из ливийской тюрьмы российских социологов, на месте которых могут оказаться представители любых стран", — отметила Орлова.

Граждане РФ содержатся в неофициальной тюрьме "Митига" в нечеловеческих условиях. Первый фильм, рассказывающий их историю, нашел отклик среди огромной аудитории. Премьера "Шугалей 2" должна вызвать еще больший общественный резонанс, считают эксперты.