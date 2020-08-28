Лукашенко заявил о завершении "вакханалии" в Белоруссии

Связанная с протестами "вакханалия" в Белоруссии подходит к концу. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, отметив, что теперь нужно заняться вопросами развития экономики.

Глава республики посетил производящее сыры предприятие ООО "Савушкин-Орша" в Витебской области, где сделал соответствующее заявление. По его словам, "вакханалия" в стране заканчивается, пишет Sputnik Беларусь.

Лукашенко также обратил внимание, что частные и государственные предприятия в Белоруссии не должны иметь существенных отличий. Так, везде необходимо наладить эффективную работу, применять современные технологии и достигать высших результатов. К этим вопросам будут подходить с особенным вниманием.