Готовность США помочь «Омску» оказалась демонстративным жестом

Омск беспокоит Америку. Речь, конечно же, о российском многоцелевом подводном крейсере «Омск», всплывшем в акватории Берингова моря недалеко от Аляски 28 августа. Как заявило Северное командование ВМФ Соединенных Штатов в Twitter, их военные внимательно следят за подводной лодкой РФ, появившейся в зоне «американской ответственности».

«Северное командование отвечает за оборону территории Соединенных Штатов и имеет определенную зону ответственности, которая включает Северную Америку и прилегающие к ней воды», — заявила американская сторона.

При этом отмечается, что подлодка находится в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США. Американское командование подчеркнуло готовность ВМФ США «всегда помочь тем, кто попал в беду», однако сигналов бедствия от подводного крейсера получено не было.

Но помощь российским подводникам и не требуется. В Минобороны РФ разъяснили ситуацию: в акватории Берингова моря проходит очередной этап военно-морских учений «Океанский щит-2020», в которых задействован Тихоокеанский флот. «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» в ходе учений поразили цели на расстоянии более 450 и более 320 километров крылатыми ракетами. Всего к учениям в регионе привлекались 15 боевых кораблей и самолеты морской авиации.

Американское предложение о помощи отнюдь не дружелюбный жест, а демонстративная акция, считает капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Таким образом США пытаются мягко намекнуть на недовольство российским присутствием. Тем не менее, американские ВС и сами часто оказываются у границ России.

«В Арктику в этом году наведывались американские надводные корабли, авианосец США подходил к берегам Норвегии, в Северные воды — раньше такого никогда не было. Американские подводные лодки часто присутствуют у границ РФ, хотя может и не всплывают. И в Черном море появляются американские корабли, флот НАТО. Это бывает», — рассказал военный аналитик «Политике Сегодня».

Что касается Арктического региона, там Штаты особенно стараются соперничать с Россией, которая пришла на ледяной материк первой — еще десять веков назад. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США «опоздали на вечеринку в Арктике», намекая на историческое российское присутствие. Эта территория ценна редкими ресурсами, логистическими преимуществами и стратегическими — что особенно важно для военных сил РФ. В 2019 году в Пентагоне заявили, что не позволят России развивать военное господство в Арктике и, в частности, Северный морской путь.

Обеспокоенность Штатов, вероятно, вызвала не одна подводная лодка, а масштабные учения. Однако же американцам пора принять тот факт, что Россия будет продолжать укреплять военную мощь и дальше, считает Дандыкин.

«Может, учения в этом регионе взволновали США. Берингово море — это нейтральные воды, там наша прибрежная полоса, мы проводим учения в зоне ответственности российского Тихоокеанского флота. К этому надо привыкать, наш флот крепнет из года в год и в Северном, и в Тихоокеанском регионе. Вполне вероятно, что подлодка "Омск" после учения могла всплыть в нейтральных водах — но это не воды Америки», — отмечает эксперт.

Характерно, что военный интерес Штаты не скрывают. Так, в начале августа в Пентагоне заявили о перегруппировке американских войск, базирующихся в Европе, на восток, с целью продвижения к границам РФ. Более того, глава Пентагона Марк Эспер прямо заявил, что целью такого решения является «сдерживание России» и укрепление позиций НАТО. Столь активные действия США напоминают ситуацию 40-летней давности, о которой рассказал Дандыкин:

«Я вспоминаю дни, когда мы служили в СССР. В 80-е годы наглость НАТО была беспредельная. Они себя вели как хозяева, случались и столкновения подводных лодок по вине американской стороны, которая пренебрегала правилами судоходства».

Военный эксперт отмечает, что российские учения ни от кого не скрывались — США были предупреждены о мероприятиях. Аляска — развитый в военном смысле американский регион: там у ВС США базируются самолеты, аэротехнические средства, станции обнаружения. Бывшую российскую территорию Вашингтон активно «милитаризирует».

Еще в июне в МИД РФ обратили внимание на частые разведывательные полеты военно-воздушных сил НАТО у российских границ. «Незваных гостей» обнаруживали в небе над акваториями Баренцева и Черного морей. Только за лето пять самолетов и один беспилотный летательный аппарат перехватили российские ВВС. Замглавы МИД Александр Грушко обращал внимание на активность сил НАТО и США, незамеченной ситуация не осталась и для Совета Федерации. Так сенатор Игорь Морозов заявлял, что Вашингтон взял курс на обострение отношений с Россией.