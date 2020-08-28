Захарова: создатели вакцины от COVID-19 в РФ попали под санкции США

Создатели вакцины от коронавируса в России попали под санкции США, об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, под санкции попали специалисты и ученые, занимавшиеся разработкой вакцины. В Москве назвали ограничения вопиющими. Захарова выразила недоумение, как власти США будут объяснять простым американцам попытку наказать тех, кто работал над вакциной против болезни, убившей более 180 тысяч жителей страны.

26 августа власти США внесли пять научно-исследовательских институтов РФ в санкционные списки, обвинив их в работе над химическим и биологическим оружием. В число организаций попал 48-й ЦНИИ Минобороны РФ, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от COVID-19.