Американские рыболовы испугались военных кораблей ВМФ РФ в Беринговом море

Предстоящие учения кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ охватывают акваторию Берингова моря, где занимаются своим промыслом американские рыбаки. Они были обеспокоены появлением в море российских военных кораблей.

Обеспокоенность присутствием кораблей ВМФ в Беринговом море выразили представители американских рыболовецких судов в своей жалобе в Береговую охрану США на Аляске. Об этом, как передает ТАСС, сделал заявление для Associated Press представитель Береговой охраны США Кип Уадлоу.

Уадлоу сообщил, что он связался с объединенным командованием вооруженных сил США на Аляске и попросил объяснений. Там сказали, что корабли ТОФ ВМФ РФ находятся в Беринговом море для участия в военных учениях, о чем российская сторона уведомила Пентагон.