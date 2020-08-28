Дочь покойной Аллы Вербер осталась без бабушки

Похоронившая 14 августа 2019 года свою дочь Аллу Вербер мать Татьяна Абрамовна умерла спустя ровно год после похорон. Об этом рассказала журналистам Катя Вебер, отметив, что бабушка не смогла пережить смерть любимой дочери.

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер была похоронена 14 августа прошлого года в Торонто. Бизнеследи стала жертвой рака в 57 лет.

"В пятницу, 14 августа, покинула этот мир моя прекрасная бабушка, Татьяна Абрамовна Вербер. Она ушла в тот самый день, когда была похоронена моя мама, ровно год назад", — приводит слова Кати Вербер starhit.ru.

Оставшаяся сначала без матери, а теперь и без бабушки девушка рассказала, что Татьяна Вербер пережила много испытаний, включая блокаду Ленинграда, эмиграцию в Канаду и потерю мужа, который, как и дочь, также умер от рака.