Фетисов осудил бойкот игроков НХЛ в поддержку движения Black Lives Matter

В США с новой силой вспыхнули массовые протесты Black Lives Matter (BLM). Город Кеноша в штате Висконсин погрузился в хаос после того, как двое местных полицейских несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку.

О важности «черных жизней» вспомнили не только жители Кеноши: баскетболисты главной команды штата «Милуоки Бакс» в знак протеста отказались выходить на пятый матч серии первого раунда плей-офф с «Орландо Мэджик». Национальная баскетбольная ассоциация в качестве бойкота перенесла уже три матча плей-офф.

Сторонники BLM нашлись и в самом «белом» игровом виде спорта в США – хоккее. Национальная хоккейная лига (НХЛ) накануне бессрочно приостановила сезон в поддержку темнокожих спортсменов. При этом Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance, HDA — англ.) во главе с нападающим «Сан-Хосе Шаркс» Эвандером Кейном попросил руководство лиги выделить 100 миллионов долларов на «инициативы по борьбе с расизмом».

«Альянс хоккейного разнообразия попросил НХЛ выделить 100 миллионов долларов на финансирование антирасистских, образовательных и низовых инициатив в течение последующих десяти лет. Это обойдется одной команде НХЛ в 312 500 долларов в год», — написал в Twitter журналист The New York Times Рик Уэстхед.

Кроме того, HDA выдвинул еще несколько требований: во время матчей плей-офф на льду должен быть нанесен логотип их организации, а на предматчевых раскатках спортсмены должны быть одеты в специальные черные свитера. Альянс также предложил НХЛ изменить цвет синих полос ледовой площадки на черный.

Депутат Государственной думы, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился, что бойкот игроков и смена цвета полос на льду смогут помочь афроамериканцам отстоять свои права. Спорт, по словам семикратного чемпиона мира по хоккею, всегда был вне политики и подобных общественных движений.

«Не знаю, насколько это правильно — усугублять сейчас любую историю, связанную с Black Lives Matter, вот такими бойкотами. В России и во всем мире всегда говорили, что спорт — вне политики. Тут, конечно, не политика, а что-то другое. Не знаю, что им посоветовать. Только что было все хорошо, они нашли интересный формат проведения Кубка [Стэнли], и тут вот такая история. Не знаю, насколько бойкот игроков НХЛ вообще поможет афроамериканцам и сможет остановить протесты», — заявил легендарный хоккеист.

Фетисов посетовал, что вместо конкретных шагов по решению проблемы расизма люди в США прибегают к бойкотам в спорте, которые никак не повлияют на ситуацию и не помогут сторонникам BLM отстоять права темнокожих.

За российских игроков, бьющихся на льду наряду с американцами, депутат Госдумы не беспокоится. По мнению Фетисова, такие фигуры, как капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин или нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, являются «самодостаточными личностями», которые сами принимают решения в сложившейся ситуации. Собеседник «Политики Сегодня» уверен, что партнеры по команде не смогут принудить игроков из России поддержать сомнительный бойкот.

Напомним, что 23 августа 2020 года полицейские города Кеноша семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот направлялся к своей машине. Правоохранители посчитали, что мужчина намерен достать оружие. Блейк не подчинился приказам остановиться, в результате чего полицейские расстреляли его на глазах троих сыновей, которые, по сообщениям местных СМИ, находились на заднем сидении автомобиля.

После этого в штате Висконсин вспыхнули беспорядки, которые продолжаются уже несколько дней. Губернатор штата Тони Эверс направил в город подразделения Национальной гвардии. В результате действий протестующих погиб один человек.

Массовые протесты захлестнули ряд штатов после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.