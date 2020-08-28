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13:44   28 Августа 2020
Весь мир

Фетисов осудил бойкот игроков НХЛ в поддержку движения Black Lives Matter

Фетисов осудил бойкот игроков НХЛ в поддержку движения Black Lives Matter

В США с новой силой вспыхнули массовые протесты Black Lives Matter (BLM). Город Кеноша в штате Висконсин погрузился в хаос после того, как двое местных полицейских несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку.

О важности «черных жизней» вспомнили не только жители Кеноши: баскетболисты главной команды штата «Милуоки Бакс» в знак протеста отказались выходить на пятый матч серии первого раунда плей-офф с «Орландо Мэджик». Национальная баскетбольная ассоциация в качестве бойкота перенесла уже три матча плей-офф.

Сторонники BLM нашлись и в самом «белом» игровом виде спорта в США – хоккее. Национальная хоккейная лига (НХЛ) накануне бессрочно приостановила сезон в поддержку темнокожих спортсменов. При этом Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance, HDA — англ.) во главе с нападающим «Сан-Хосе Шаркс» Эвандером Кейном попросил руководство лиги выделить 100 миллионов долларов на «инициативы по борьбе с расизмом».

«Альянс хоккейного разнообразия попросил НХЛ выделить 100 миллионов долларов на финансирование антирасистских, образовательных и низовых инициатив в течение последующих десяти лет. Это обойдется одной команде НХЛ в 312 500 долларов в год», — написал в Twitter журналист The New York Times Рик Уэстхед.

Prt Scrn Twitter.com

Кроме того, HDA выдвинул еще несколько требований: во время матчей плей-офф на льду должен быть нанесен логотип их организации, а на предматчевых раскатках спортсмены должны быть одеты в специальные черные свитера. Альянс также предложил НХЛ изменить цвет синих полос ледовой площадки на черный.

Депутат Государственной думы, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился, что бойкот игроков и смена цвета полос на льду смогут помочь афроамериканцам отстоять свои права. Спорт, по словам семикратного чемпиона мира по хоккею, всегда был вне политики и подобных общественных движений.

«Не знаю, насколько это правильно — усугублять сейчас любую историю, связанную с Black Lives Matter, вот такими бойкотами. В России и во всем мире всегда говорили, что спорт — вне политики. Тут, конечно, не политика, а что-то другое. Не знаю, что им посоветовать. Только что было все хорошо, они нашли интересный формат проведения Кубка [Стэнли], и тут вот такая история. Не знаю, насколько бойкот игроков НХЛ вообще поможет афроамериканцам и сможет остановить протесты», — заявил легендарный хоккеист.

Фетисов посетовал, что вместо конкретных шагов по решению проблемы расизма люди в США прибегают к бойкотам в спорте, которые никак не повлияют на ситуацию и не помогут сторонникам BLM отстоять права темнокожих.

За российских игроков, бьющихся на льду наряду с американцами, депутат Госдумы не беспокоится. По мнению Фетисова, такие фигуры, как капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин или нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, являются «самодостаточными личностями», которые сами принимают решения в сложившейся ситуации. Собеседник «Политики Сегодня» уверен, что партнеры по команде не смогут принудить игроков из России поддержать сомнительный бойкот.

Фетисов осудил бойкот игроков НХЛ в поддержку афроамериканцев

Напомним, что 23 августа 2020 года полицейские города Кеноша семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот направлялся к своей машине. Правоохранители посчитали, что мужчина намерен достать оружие. Блейк не подчинился приказам остановиться, в результате чего полицейские расстреляли его на глазах троих сыновей, которые, по сообщениям местных СМИ, находились на заднем сидении автомобиля.

После этого в штате Висконсин вспыхнули беспорядки, которые продолжаются уже несколько дней. Губернатор штата Тони Эверс направил в город подразделения Национальной гвардии. В результате действий протестующих погиб один человек.

Массовые протесты захлестнули ряд штатов после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.

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Автор: Роман Самойлов
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