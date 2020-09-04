Петербургская молодежь нашла замену деньгам

Пандемия, лишившая миллионы людей стабильного заработка, в очередной раз заставила задуматься об устройстве мира. Справедливо ли распределены ресурсы? Честно ли, что финансист получает больше, чем реально производящий блага работник завода? Можно ли вообще обойтись без денег?

Хотя подобные размышления возникли задолго «до» злополучного COVID-19.

Пока на территории СНГ периодически велись антикапиталистические разговоры об СССР 2.0, в американскую мечту вносил смуту футуролог Жак Фреско. 80 лет свой жизни он посвятил разработке проекта светлого будущего, где все для всех будет бесплатным. А значит, и не нужно стремиться к миллионам, ведь Земля дает необходимую энергию для жизни (сила морских приливов, тепло недр, солнечные лучи), занимайся творчеством и не чувствуй себя угнетенным. Корпорации, торгующие нефтью, конечно, в таком сценарии не заинтересованы, но в разных концах планеты идеи Фреско уже начали воплощаться. И Россия — не исключение.

К уже привычным россиянам обмену жильем (или каучсерфингу), барахолкам «отдам даром» и гудсерфингу (путешествия с бесплатным проживанием в обмен за волонтерство или добрые дела — прим.ред) прибавился еще один необычный опыт прямиком из Санкт-Петербурга.

Креативный предприниматель Святослав Антонов не первый год занимается проектом «Квартиры Друзей» — это коливинг (от англ. coliving «совместное проживание» — прим.ред) для молодых людей в обеих столицах, Казани, Екатеринбурге и даже Тбилиси. Снимающие комнаты в «Квартирах Друзей» в качестве бонуса могут бесплатно останавливаться в других городах проекта.

За время ведения бизнеса Святослав познакомился с большим количеством творческой молодежи, не всегда имеющей возможность пользоваться дорогостоящими услугами. Пандемия коронавируса существующие проблемы только обострила. Так, молодому человеку пришло в голову сделать телеграм-платформу, где вместо денег валютой стали бы часы, как в американском фантастическим триллере «Время».

В системе TimePay уже можно без купюр воспользоваться услугами педагогов по вокалу, мастеров маникюра, массажистов, психологов, фотографов, бухгалтеров и прочих специалистов в своем деле. Кроме услуг на время, можно обменять и товары: мед, картины, сувениры. Список пополняется практически ежедневно. А всем новичкам начисляется два приветственных бесплатных часа, при этом не обязательно регистрироваться в системе в качестве исполнителя.

«В телеграм-боте можно сделать перевод, посмотреть баланс, — рассказывает предприниматель. — Если тебе отправили "деньги", то ты получишь уведомление, как в Сбербанке, что пользователь такой-то перевел столько-то часов».

По словам Святослава Антонова, средняя стоимость часа в системе уже превышает 700 рублей. А исполнители не кучкуются исключительно в Петербурге, откуда родом создатель TimePay. География проекта включает в себя Москву, Краснодар и Казань. В планах добавить в бот английский язык, чтобы иностранцы тоже могли подключиться к российской инициативе, а также вывести TimePay на другие платформы. На очереди — ВКонтакте.

Экономисты и футурологи к петербургской инициативе отнеслись с улыбкой. Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в разговоре с «Политикой Сегодня» заявил, что попытки ввести «квази-валюты» свойственны любому кризисному периоду и предпринимались даже в прошлом веке. Эксперт считает, что такая «социальная инновация» не в силах существенно повлиять не только на мировую и российскую экономику, но и на экономику конкретного города.

«Вспомните ситуацию с биткоинами, была ажитация такого рода, что еще немного, и все деньги, рефиатные, связанные с государством, пропадут. Ничего подобного», — говорит Масленников.

Не уверен в том, что TimePay может изменить мироустройство и член Ассоциации футурологов Александр Кононов.

«Без денег вы ничего не приобретете, вы не выживете в нашем мире без реальных денег», — убежден футуролог.

Кононов считает, что подобные системы эффективны внутри сообщества, «коммуны», а петербургский изобретатель пока и не строит планы по захвату миру. Правда, возможно, только пока. В любом случае, даже участники проекта окончательно отказаться от «зеленых» еще не готовы.