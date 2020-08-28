Роспотребнадзор сообщил об усиленном мониторинге распространения гриппа

Традиционный осенний сезон гриппа в этом году будет напряженным, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, основываясь на данных усиленного мониторинга распространения заболевания.

Анна Попова заявила, что Роспотребнадзор проводит одновременно несколько мониторингов. Штатный мониторинг распространения вируса гриппа, который начинается обычно в середине осени, в этом году решили запустить еще в июле.

Второй вид мониторинга, который осуществляет сейчас ведомство, подразумевает контроль за циркуляцией респираторных вирусов у людей, болеющих бессимптомно. Уже сейчас, когда люди только начинают собираться в группы, около 10% болеющих не имеют клинических проявлений. Это подтверждает мнение о напряженности сезона гриппа.

Телеканал "360" ранее сообщал о возможности одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа. С таким заявлением выступил ученый-микробиолог Петр Чумаков.