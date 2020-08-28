Песков прокомментировал отставку Синдзо Абэ

Вклад японского премьер-министра Синдзо Абэ в отношения с Россией неоценим, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Кремль сожалеет, что японский политик уходит с поста. Также Песков пожелал Абэ справиться с возникшими проблемами со здоровьем.

"В Кремле рассчитывают, что преемник Абэ пойдет по пути развития российско-японских отношений", — резюмировал пресс-секретарь президента.

28 августа Синдзо Абэ на пресс-конференции заявил, что покидает пост премьер-министра Японии в связи с ухудшением здоровья. Ранее СМИ сообщили, что у него хронический язвенный колит, который снова стал беспокоить политика. Выборы нового премьера в Японии пройдут в сентябре.