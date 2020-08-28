Аналитики советуют россиянам повременить с обменом рублей на валюту

Значительного укрепления российского рубля в ближайшее время ждать не стоит, однако пока его лучше не менять на иностранную валюту, считают опрошенные информационным агентством "Прайм" аналитики.

Приобретать валюту для дальнейшей перепродажи уже поздно, полагает старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов. По его мнению, стоит дождаться некой стабилизации на валютном рынке.

Аналитик инвестиционной компании QBF Ксения Лапшина рекомендует хранить в иностранной валюте сбережения, которые вы не собираетесь тратить в ближайшие несколько лет. Она советует гражданам для хранения денег использовать еврооблигации и другие подобные инструменты, передает "Прайм".

Рубль же целесообразно использовать для краткосрочных накоплений, что позволяет избежать возможных потерь при конвертации, объяснила она, посоветовав в таком случае обратить внимание на фондовый рынок.