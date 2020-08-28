Новейший фотонный радар РФ без проблем засечет американские стелс-самолеты

Все усилия американских военных конструкторов, направленных на создание самолетов-невидимок с технологией стелс, превратились в «мартышкин труд» после появления у России радиофотонных радаров.

Об этом в пятницу, 28 августа, пишет издание «Московский комсомолец», отмечая, что в нашей стране впервые прошли испытания макета-демонстратора РОФАР – активной фазированной антенной решетки на основе радиофотоники. При помощи этой антенны радиолокационная станция (РЛС) сможет видеть цели на расстоянии в несколько раз превышающем дальность действия всех существовавших до сих пор радаров.

Радиофотоника сводит на нет все преимущества американских стелс-технологий, при помощи которых США пытались создать самолеты-невидимки.

Напомним, по стелс-технологиям малой радиолокационной заметности создавались американские самолеты пятого поколения F-22 и F-35. Для того, чтобы снизить радиолокационную заметность этим моделям придали максимально плоскую форму и постарались максимально спрятать оружие внутри фюзеляжа, что негативно отразилось на аэродинамических качествах самолетов. Также специально для них было создано чрезвычайно дорогое радиопоглощающее покрытие, которое к тому же во время эксплуатации быстро теряет свои свойства.

В итоге, все попытки создать самолет, способный приблизиться к противнику, оставаясь незаметным для его радаров ПВО, привели к удорожанию самолетов пятого поколений. Например, один F-35 стоит около 100 миллионов долларов, примерно вдвое дороже российского новейшего истребителя Су-35С.

Тем более, что появления у нас радиофотонных радаров все эти усилия превращаются в «мартышкин труд».

На форуме «Армия 2020» концерн «Вега» рассказал о завершении важного этапа испытаний новой фотонной антенны. Благодаря новой технологии, размеры бортовых РЛС можно будет сильно уменьшить и разместить на борту корабля или самолета, что, по словам разработчиков, позволит сильно увеличить сектор обзора радиолокатора.

«Разрешающая способность новой РЛС будет в несколько раз выше существующих систем и позволит более точно определять цели противника при увеличенной дальности сканирования», — обещает разработчик.

То есть, по его словам, новая фотонная антенна является смертным приговором для американских самолетов-невидимок.

Как рассказал журналистам руководитель концерна «Вега» Вячеслав Михеев, уже получены результаты, которые позволяют говорить, что РОФАР может использоваться в комплексах радиолокационного обзора для авиационной, морской и космической техники.