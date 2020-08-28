Кот Барсик планирует возглавить поселок в Марий Эл

Жительница поселка Юрино республики Марий Эл опубликовала петицию на сайте Сhange.org в адрес президента РФ Владимира Путина. Согласно тексту обращения, в августе 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации поселка за коррупционное преступление при приемке дороги.

Однако за последние 20 лет в поселке так и не построили больницу, дом культуры, морг. Кроме этого, существуют проблемы с своевременным вывозом мусора и прочих бытовых отходов. В связи с чем граждане предложили назначить на должность главы администрации Юрино кота Барсика.

«Коррупционные аппетиты кота Барсика ограничиваются двумя куриными сосисками и одной говяжьей сарделькой (первого сорта). Назначение кота Барсика позволит сократить избыточные расходы на администрацию», — говорится в петиции.

Кот Барсик, по мнению автора обращения, уже решил проблему с отсутствием больницы в поселке: «надо меньше болеть», а отсутствие морга объяснил заботой о людях: «нет морга, значит люди будут меньше умирать».

«Проблема безработицы также решена котом Барсиком: "нет работы — пусть отдыхают". Отсутствие дома культуры тоже может решить кот Барсик: "пусть гуляют на улице или спят"», — отмечается в петиции.

Автор обращения считает, что предвыборная программа кота Барсика отражает глубокое понимание механизмов государственного управления в республике Марий Эл. Если эксперимент завершится назначением кота на должность главы администрации поселка, то люди предложат выдвинуть Барсика на пост главы республики.

«В случае успешности эксперимента, кот Барсик мог бы занять должность главы Марий Эл без ущерба для жителей республики, но с существенной экономией на расходах и с минимальной коррупционной составляющей», — отметили в петиции.

Например, символ Крымского моста кот Мостик уже нашел новую работу. Хотя «карьера» рыжего кота началась со стройки. Рабочие поселили Мостика в бытовке. Кот подрос и стал «инспектором» на стройке.

Кот наблюдал за погружением свай и опор, а также за сборкой и подъемом пролетов. Для Мостика «создали» собственный отдел, где он руководил «Котмостнадзором». Позже кот переехал и стал «журналистом».