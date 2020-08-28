Американский посол приехал в МИД РФ

Посол США Джон Салливан посетил МИД РФ, сообщили СМИ.

Корреспондент РИА Новости передал, что представитель американского посольства Джон Салливан приехал в Министерство иностранных дел России. Причины визита американского посла неизвестны.

Посол Джозеф Салливан вошел в МИД РФ после того, как Москва выслала норвежского дипломата. Россия объявила Норвегии протест после задержания российского посла в стране. Послу Норвегии дали три дня на то, чтобы покинуть страну, сообщил RT.