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12:17   28 Августа 2020
Политика

Американский посол приехал в МИД РФ

Американский посол приехал в МИД РФ

Посол США Джон Салливан посетил МИД РФ, сообщили СМИ.

Корреспондент РИА Новости передал, что представитель американского посольства Джон Салливан приехал в Министерство иностранных дел России. Причины визита американского посла неизвестны.

Посол Джозеф Салливан вошел в МИД РФ после того, как Москва выслала норвежского дипломата. Россия объявила Норвегии протест после задержания российского посла в стране. Послу Норвегии дали три дня на то, чтобы покинуть страну, сообщил RT.

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Автор: Илья Романович
#сша #посол #мид рф

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