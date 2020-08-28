Союз пенсионеров высказался категорически против ликвидации ПФР

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал упразднить Пенсионный фонд России (ПФР). К такому выводу политик пришел после ряда нарушений, которые выявила Счетная палата. Он отметил, что нет смысла платить «безумные деньги» за базу данных ПФР, из-за ошибок которой человек может лишиться половины пенсии.

«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами. Необходимо отказаться от посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета», — передает слова главы «Справедливой России» его пресс-служба.

Сенатор Совета Федерации от Курской области, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в разговоре с «Политикой Сегодня» выразил уверенность, что инициатива Сергея Миронова не найдет в Госдуме отклика.

«Я категорически против такого рода предложения и уверен, что оно не найдет своего решения. В силу того, что пенсионная система — большой и сложный инструмент государственной инвестиционной политики. И так просто решать проблемы методами "закрыть и распустить" — мы просто не имеем право это делать, как серьезные политики», — пояснил сенатор.

Счетная палата обнаружила проблемы в системе персонифицированного учета ПФР в 2017-2019 годах. Как выяснилось, часто на одного и того же получателя пенсии открывается более двух счетов, а один СНИЛС может быть присвоен сразу нескольким гражданам. По мнению Рязанского, только на основании этих уже известных выводов ликвидировать «огромную машину», которая работает «весьма прилично», несправедливо.

Сотни миллионов рублей Пенсионный фонд России перечислил своим клиентам, которые ушли в мир иной. При этом, по оценке экспертов, несколько миллиардов рублей в результате ошибок сотрудников ПФР не были выплачены старикам. Им пенсии были уменьшены. Гр…https://t.co/o80JP62QzQ — Телеканал Царьград (@tsargradtv) August 27, 2020

«Мы в общем-то и сами знали, что раньше системы взаимосвязанных движений информационных потоков практически не было. Каждый из нас может подтвердить на своих житейских примерах. Но только на этом основании говорить, что ПФР не выполняет свои функции — слишком поспешно. Я считаю, что выводы Счетной палаты надо принять и аргументировано в них разобраться», — выразил мнение собеседник ПС.

Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов согласился с позицией Рязанского, расценив идею о выплате пенсий из бюджета государства неразумной. При этом он подчеркнул, что для начала важно разобраться, какая система пенсионных выплат останется: распределительная или накопительная. Последняя, по словам Ордова, доказала свою эффективность, поскольку обеспечила возможность сохранить при выходе на пенсию привычный уровень и качество жизни. Согласно системе, накопление формируется самим человеком и зависит от его дохода.

«А то, что предлагает Миронов, — это просто некая попытка убрать промежуточные изменения для Пенсионного фонда в распределительную систему и без какого-либо шанса перейти к накопительной. В этом случае пенсии будут составлять исключительно минимальный социальный характер. И все остальное все равно будет не функцией государства, а самого человека. Это не совсем разумно, потому что сегодня в результате отказа от ПФР пенсионные выплаты поднять не удастся, а вот организовать людей и предложить им инструменты для накопления себе на пенсию системно уже не получится. Это весьма странная ситуация», — подытожил профессор.

Ранее «Политика Сегодня» поговорила с председателем комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Депутат совместно с коллегами от фракции ЛДПР внес в Госдуму законопроект о снижении возраста для начисления надбавки к пенсии с 80-ти до 75-ти лет. Как отметил парламентарий, из-за подобного ограничения по возрасту некоторые граждане «до пенсии не доживают вообще, а их средства находятся в общем котле».