Советника посольства Норвегии в Москве Яна Флэте высылают из РФ

Россия высылает из страны советника посольства Норвегии в Москве Яна Флэте.

Об этом сообщает источник РИА Новости. Ранее МИД РФ вызвал на беседу посла Норвегии Руне Ресаланда из-за высылки из Осло российского дипломата.

15 августа полиция Норвегии арестовала 50-летнего мужчину, которого подозревают в передаче государственных данных "российскому разведчику". По данным полиции, сведения "могут навредить фундаментальным интересам Норвегии". Задержанному грозит 15-летний тюремный срок. В связи с этим Норвегия объявила российского дипломата персоной нон грата и заявила, что до 1 сентября он должен покинуть страну. Имя дипломата не называется.