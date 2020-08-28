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11:53   28 Августа 2020
Политика

Советника посольства Норвегии в Москве Яна Флэте высылают из РФ

Советника посольства Норвегии в Москве Яна Флэте высылают из РФ

Россия высылает из страны советника посольства Норвегии в Москве Яна Флэте.

Об этом сообщает источник РИА Новости. Ранее МИД РФ вызвал на беседу посла Норвегии Руне Ресаланда из-за высылки из Осло российского дипломата.

15 августа полиция Норвегии арестовала 50-летнего мужчину, которого подозревают в передаче государственных данных "российскому разведчику". По данным полиции, сведения "могут навредить фундаментальным интересам Норвегии". Задержанному грозит 15-летний тюремный срок. В связи с этим Норвегия объявила российского дипломата персоной нон грата и заявила, что до 1 сентября он должен покинуть страну. Имя дипломата не называется.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #посольство #норвегия

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