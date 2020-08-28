Формирование иммунитета к коронавирусу выявили у бессимптомных пациентов

Данные последних исследований показали, что иммунитет к коронавирусной инфекции вырабатывается и у бессимптомных пациентов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Возникновение иммунитета к коронавирусу наблюдается не только у пациентов с клиническими проявлениями болезни, но и у перенесших инфекцию бессимптомно. Этому свидетельствуют данные, собранные в ходе масштабного исследования иммунитета от коронавируса в России, в котором приняли участие порядка 70 тыс. человек.