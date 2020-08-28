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11:17   28 Августа 2020
Политика

Синдзо Абэ подтвердил, что уходит в отставку

Синдзо Абэ подтвердил, что уходит в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил свой уход в отставку, об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом в стране.

По словам Абэ, причиной стало его состояние здоровья. Политик также выразил сожаление, что за время своего нахождения на посту премьера не подписал мирный договор с РФ.

Ранее СМИ сообщили, что у Синдзо Абэ обострились проблемы со здоровьем. Политик страдает от хронического язвенного колита, из-за которого в 2006 году он был вынужден покинуть пост премьера, но в 2012 году снова занял этот пост, так как тогда его состояние улучшилось.

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Автор: Юлия Яковлева
#япония #отставка #синдзо абэ

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