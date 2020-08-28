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11:16   28 Августа 2020
Общество

В США умер один из создателей мультфильма "Скуби-Ду"

В США умер один из создателей мультфильма "Скуби-Ду"

Художник Джо Руби скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни, пишут СМИ.

Аниматор, создавший известного персонажа Скуби-Ду, проживал в Калифорнии. Последние несколько лет он страдал от болезни. Именно она могла стать причиной его смерти, пишет издание Deadline. На момент кончины аниматору было 87 лет, пишет "Комсомольская Правда".

В начале своего профессионального пути Руби работал в качестве мультипликатора на студии Walt Disney. Спустя какое-то время он основал свою компанию, которая создавала анимационные материалы для многих популярных проектов. Одним из них был мультсериал про говорящего пса Скуби-Ду.

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Автор: Юлия Яковлева
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