Порты Латвии променяли прибыль от российского транзита на «зонтик НАТО»

Евросоюз отказался финансировать модернизацию портов Латвии в городах Вентспилс, Рига и Лиепая в течение последующих семи лет. Министр сообщения страны Талис Линкайтс озвучил журналистам позицию Брюсселя: дотаций не будет, деньги латвийские власти должны найти самостоятельно.

«Хозяйственная деятельность портов до сих пор была дойной коровой, когда средства перераспределялись, но не вкладывались в реконструкцию, водные пути, услуги буксиров и прочее», — признал просчеты планирования в интервью Sputnik Latvija господин Линкайтс.

Глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович посчитал, что европейское государство сможет решить вопрос самостоятельно: для этого необходимо вести переговоры с Москвой «на ненавистном русском языке»:

«[Власти] должны взять на себя полную ответственность за развитие Рижского Свободного порта, должны обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллинн, Санкт-Петербург. Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе, на ненавистном русском языке!) и много работать. Но почему-то ни о чем подобном не слышно», — написал Урбанович в Facebook.

Лидер «Согласия» обратил внимание, что, если рижский порт «рухнет», под ударом окажется городская экономика в целом. Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич рассказал «Политике Сегодня», что Россия вряд ли окажет помощь европейской стране. Переговоры между Москвой и Ригой в этой части невозможны, и дело здесь не в языке, заверил эксперт.

«Янис Урбанович – это очень умный человек, которые полностью представляет себе ситуацию в Латвии и понимает, что ситуация с портами – это тупик. Но, поскольку у власти находятся другие люди, он не может никак повлиять на этот момент. Я готов сказать заочно: Москва не будет сегодня беседовать с Ригой о транзите даже на русском языке. Тут вообще дело не в языке. Перефразируя фразу из фильма "Кин-дза-дза!" — Латвия не нужна. Ни в каком качестве», — считает Межевич.

По словам специалиста, Латвия прикрывается «НАТОвским зонтиком», чтобы нарушать права человека и отказывается от диалога с Россией по неудобным для нее вопросам. Дипломатические отношения между странами есть, уверен Межевич, но антироссийский курс Риги мешает даже потенциальной возможности проработать отношения с Москвой.

На фоне этого понятен крах латвийского транзита: перевалка грузов в портах в 2020 году сократилась на 56%. Общий грузооборот Рижского порта за последние полгода сократился на 26,7%, Вентспилского – на 41%, а порт Лиепая потерял 15,6% грузооборота. С коронавирусом это не связано, поскольку подобный спад наблюдался еще в прошлом году, когда о пандемии не было и речи.

«При всех нюансах в Брюсселе умеют считать деньги. Никто не будет покупать велосипед для безногого. Это довольно бессмысленное занятие. Латвия сегодня не просто взяла курс на свертывание российского транзита, а сделала его публичным. Поэтому финансировать развитие транспортной инфраструктуры, которая сама по себе достаточно дорогая, есть смысл только в том случае, когда расходы дальше будут компенсировать и "отбиваться". Хотя бы лет через 25. В случае Латвии ничего подобного не планируется. Ни о какой прибыли речи быть даже не может», — объяснил научный сотрудник Института Европы РАН.

В январе 2020 года Талис Линкайтс также говорил о плачевном состоянии латвийских железных дорог. По его предположениям, из-за развития портов вокруг Санкт-Петербурга, страна может лишиться значительной части транзита, в том числе энергоносителей из России. Гавани в Ленинградской области снижают тарифы и становятся более мощными. Главным считается терминал в Усть-Луге — крупнейший порт на Балтике.

В 2018 году грузооборот российских товаров через прибалтийские порты составил 33 миллиона тонн за год. Для сравнения: общая мощность всех российских портов в Ленобласти составляет около 100 миллионов тонн грузов в год.

Русский язык является родным почти для 40% жителей Латвии. Несмотря на это, в январе 2020 года страна отказалась проводить референдум об образовании на русском языке. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии не разрешила партии «Новое согласие» собирать подписи. Глава ЦИК Кристине Берзиня объяснила, что законопроект «оформлен юридически некорректно, а также не отвечает и по содержанию».