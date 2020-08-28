Немецкий политолог рассказал о последнем желании Меркель на посту канцлера

Ангела Меркель, чей срок на посту Федерального канцлера Германии подходит к концу, стремиться одержать еще хотя бы одну дипломатическую победу в этом статусе, поэтому Берлин постоянно поднимает вопрос о необходимости организовать новую встречу «нормандской четверки».

Об этом, выступая по видеосвязи в эфире украинского пропагандистского телеканала «Наш», заявил немецкий политолог Александр Рар, отметив, что вопрос мирного урегулирования в Донбассе в последнее время оказался в тени белорусских событий и проблем с достройкой газопровода «Северный поток-2», однако МИД Германии регулярно напоминает о необходимости возобновить нормандский переговорный формат.

«Сейчас заканчивается канцлерство Меркель, она хочет закончить его результатом в одном из самых важных внешнеполитических вопросов – это война и мир на Востоке Украины. Поэтому Германия будет не только поддерживать, но и даже в чём-то инициировать процесс урегулирования», — считает Александр Рар.

Может быть с таким предложением выступит одна из сторон украинского конфликта, может быть это будет Россия, а может сама Германия что-то предложит. Пока не ясно, кто станет инициатором, но очевидно, что Берлин хочет провести эту встречу, несмотря даже на эпидемию коронавируса, чтобы канцлерство Ангелы Меркель завершилось на позитивной ноте.

При этом Рар напомнил, что для немецких избирателей и самой Ангелы Меркель для результативного завершения ее канцлерства гораздо важнее вопрос достройки газопровода «Северный поток-2», чем украинские проблемы.

«Северный поток-2» сейчас обсуждается. Я бы сказал, это общеевропейская проблема, но Украина тоже не сходит с повестки дня. Правда, должен признать, что она не так высоко на повестке, как это было ещё несколько лет назад, это правда. Но сейчас это всё может затмить Белоруссия». – отметил немецкий политолог.

К тому же, добавил он, пока продолжаются разговоры об Украине, может начаться очень серьезный турецко-греческий конфликт, и немецкая дипломатия пытается заниматься и им – тушит по мере сил этот пожар. Но, тем не менее, Германия готова оказать помощь и в украинском урегулировании, выступая за проведение встречи и достижение результата.

Также Александр Рар прокомментировал недавнее письмо Дмитрия Козака – замглавы Администрации президента РФ, возглавляющего российскую делегацию на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, в котором тот назвал бессмысленными переговоры советников лидеров стран «нормандской четверки». По словам немецкого политолога, этот вопрос передается в МИД ФРГ.

«По-моему, Козак действительно совершил демарш, но сказал, что пусть этим вопросом занимается министр иностранных дел, а министр иностранных дел имеет этот вопрос на повестке дня. Поэтому, я думаю, тут о письме Козака не забыли, но переговоры могут дальше перейти в другое русло», — считает Рар.

Главное слово в этом процессе остается за лидерами государств, например если украинский президент, который тоже заинтересован в результате, посчитает необходимым восстановить нормандский переговорный формат, он должен будет заявить об этом своему народу.

«Мне кажется, что Россия тоже заинтересована в каком-то решении. У России сейчас столько проблем и конфликтов с Западом – возьмите хотя бы ситуацию в Белоруссии, что, конечно, хочется на других конфликтных полях или нейтрализовать, или заморозить конфликт, или сделать все, чтобы он дальше не горел. Поэтому российскую дипломатию здесь тоже можно понять», — отметил немецкий эксперт.

В заключение он напомнил и о скорых президентских выборах в США, результат которых может оказать большое влияние на украинскую ситуацию. С одной стороны, по словам Рара, это будут самые грязные выборы за всю американскую историю, зато и самые интересные.

«И эти два претендента на «престол» настолько разные и настолько разная будет политика – там может быть совсем разный мировой порядок, который может сложиться, и это коснётся тоже Украины», — завершил свои рассуждения Александр Рар.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. В избирательной гонке участвуют действующий президент США республиканец Дональд Трамп, и бывший вице-президент США демократ Джо Байден.