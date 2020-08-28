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11:52   28 Августа 2020
Весь мир

Немецкий политолог рассказал о последнем желании Меркель на посту канцлера

Немецкий политолог рассказал о последнем желании Меркель на посту канцлера

Ангела Меркель, чей срок на посту Федерального канцлера Германии подходит к концу, стремиться одержать еще хотя бы одну дипломатическую победу в этом статусе, поэтому Берлин постоянно поднимает вопрос о необходимости организовать новую встречу «нормандской четверки».

Об этом, выступая по видеосвязи в эфире украинского пропагандистского телеканала «Наш», заявил немецкий политолог Александр Рар, отметив, что вопрос мирного урегулирования в Донбассе в последнее время оказался в тени белорусских событий и проблем с достройкой газопровода «Северный поток-2», однако МИД Германии регулярно напоминает о необходимости возобновить нормандский переговорный формат.

«Сейчас заканчивается канцлерство Меркель, она хочет закончить его результатом в одном из самых важных внешнеполитических вопросов – это война и мир на Востоке Украины. Поэтому Германия будет не только поддерживать, но и даже в чём-то инициировать процесс урегулирования», — считает Александр Рар.

Может быть с таким предложением выступит одна из сторон украинского конфликта, может быть это будет Россия, а может сама Германия что-то предложит. Пока не ясно, кто станет инициатором, но очевидно, что Берлин хочет провести эту встречу, несмотря даже на эпидемию коронавируса, чтобы канцлерство Ангелы Меркель завершилось на позитивной ноте.

Немецкий политолог рассказал о последнем желании Меркель на посту канцлера

При этом Рар напомнил, что для немецких избирателей и самой Ангелы Меркель для результативного завершения ее канцлерства гораздо важнее вопрос достройки газопровода «Северный поток-2», чем украинские проблемы.

 «Северный поток-2» сейчас обсуждается. Я бы сказал, это общеевропейская проблема, но Украина тоже не сходит с повестки дня. Правда, должен признать, что она не так высоко на повестке, как это было ещё несколько лет назад, это правда. Но сейчас это всё может затмить Белоруссия». – отметил немецкий политолог.

К тому же, добавил он, пока продолжаются разговоры об Украине, может начаться очень серьезный турецко-греческий конфликт, и немецкая дипломатия пытается заниматься и им – тушит по мере сил этот пожар. Но, тем не менее, Германия готова оказать помощь и в украинском урегулировании, выступая за проведение встречи и достижение результата.

Немецкий политолог рассказал о последнем желании Меркель на посту канцлера

Также Александр Рар прокомментировал недавнее письмо Дмитрия Козака – замглавы Администрации президента РФ, возглавляющего российскую делегацию на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, в котором тот назвал бессмысленными переговоры советников лидеров стран «нормандской четверки». По словам немецкого политолога, этот вопрос передается в МИД ФРГ.

«По-моему, Козак действительно совершил демарш, но сказал, что пусть этим вопросом занимается министр иностранных дел, а министр иностранных дел имеет этот вопрос на повестке дня. Поэтому, я думаю, тут о письме Козака не забыли, но переговоры могут дальше перейти в другое русло», — считает Рар.

Главное слово в этом процессе остается за лидерами государств, например если украинский президент, который тоже заинтересован в результате, посчитает необходимым восстановить нормандский переговорный формат, он должен будет заявить об этом своему народу.

Немецкий политолог рассказал о последнем желании Меркель на посту канцлера

«Мне кажется, что Россия тоже заинтересована в каком-то решении. У России сейчас столько проблем и конфликтов с Западом – возьмите хотя бы ситуацию в Белоруссии, что, конечно, хочется на других конфликтных полях или нейтрализовать, или заморозить конфликт, или сделать все, чтобы он дальше не горел. Поэтому российскую дипломатию здесь тоже можно понять», — отметил немецкий эксперт.

В заключение он напомнил и о скорых президентских выборах в США, результат которых может оказать большое влияние на украинскую ситуацию. С одной стороны, по словам Рара, это будут самые грязные выборы за всю американскую историю, зато и самые интересные.

«И эти два претендента на «престол» настолько разные и настолько разная будет политика – там может быть совсем разный мировой порядок, который может сложиться, и это коснётся тоже Украины», — завершил свои рассуждения Александр Рар.

Немецкий политолог рассказал о последнем желании Меркель на посту канцлера

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. В избирательной гонке участвуют действующий президент США республиканец Дональд Трамп, и бывший вице-президент США демократ Джо Байден.

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Автор: Александр Люблинский
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