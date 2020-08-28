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10:38   28 Августа 2020
Общество

Оперштаб: в РФ за сутки выявлено 4829 новых случаев коронавируса

Оперштаб: в РФ за сутки выявлено 4829 новых случаев коронавируса

Коронавирус за предыдущие сутки выявили у 4829 человек в 84 регионах России, сообщили в оперативном штабе по противодействию COVID-19.

Бессимптомно коронавирус проходит у 22,8% граждан, отметили в оперштабе. За последнее время в РФ вылечились 5905 пациентов. В России в период пандемии коронавируса зафиксировано 980 405 случаев, из них выздоровели 798 466 человек.

Подробная информация о вирусе опубликована на сайте стопкоронавирус.рф. Все сведения о заболевших и выздоровевших ежедневно обновляются.

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Автор: Яна Либерман
#россия #коронавирус #оперштаб

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