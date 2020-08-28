«Русские своих не бросают». Звезды Instagram выступили в поддержку Шугалея

История с похищенными в Ливии россиянами не осталась не замеченной среди пользователей Instagram. Лидеры общественного мнения с внушительным количеством подписчиков организовали флешмоб и выразили поддержку Максиму Шугалею и Самеру Шуэйфану.

Блогер Антон Дудков с аудиторией в 2,2 млн человек записал видео с призывом поддержать сограждан, которых безосновательно удерживают в неофициальной ливийской тюрьме «Митига».

«Чтобы о его истории узнало как можно больше людей, я принимаю участие в акции "Русские не сдаются и своих не бросают". Если кто-то не знает, кто такой Максим Шугалей, то прочитайте пару новостей или посмотрите фильмы про его историю», — сказал Дудков.

Одна из самых известных Instagram-блогеров Ника Вайпер с аудиторией в 5,4 млн подписчиков заявила, что узнала о Максиме Шугалее всего несколько дней назад, но история с социологом ее шокировала.

«Уже целый год на другом конце Земли нашего соотечественника удерживают силой и пытают непонятно за что. Мы русские, а русские не сдаются и своих не бросают. В наших силах помочь вызволить ребят», — подчеркнула Вайпер.

Не осталась в стороне и блогер Алина Акилова, которая сообщила 2,6 млн подписчикам, что общественное давление поможет сдвинуть дело с мертвой точки.

«Мы должны сделать все, что бы вытащить своих сограждан , ведь Максим не один такой. В сентябре состоится премьера уже второго фильма о его судьбе "Шугалей — 2", и я очень рекомендую его вам посмотреть», — написала Акилова.

Блогер, работающий в жанре коротких видеороликов — вайнов, Лилия Абрамова также напомнила подписчикам, что радует и развлекает людей уже более трех лет. Однако сейчас, по ее мнению, нужно поговорить о действительно серьезных вещах.

«Я тебе, мой хороший, хочу напомнить, что мы с тобой живем в самой могущественной, в самой многонациональной стране мира. И нас с тобой за рубежом называют уважительно — русские. Мы друг друга в беде не бросаем <…> Сходи посмотри фильм "Шугалей — 2". Вот-вот в сентябре он выйдет на экраны», — сказала Абрамова в видеообращении.

Присоединились к блогерам не менее популярные музыканты. Певица Анастасия Стоцкая рассказала, что Максим Шугалей приехал в Ливию по приглашению местных властей, но уже целый год сидит в тюрьме.

«Макса обвиняют во вмешательстве во внутренние дела страны и неизвестно, что его ждет. Чтобы о его истории узнало как можно больше людей, я принимаю участие в акции "Русские не сдаются". Смотрите фильм "Шугалей — 2" и помните, что русские своих не бросают», — подчеркнула Стоцкая.

Певица Алена Апина также сообщила подписчикам о судьбе российского социолога в Ливии. Аналогично поступил музыкант Алексей Глызин. Телеведущая Анфиса Чехова призвала аудиторию помочь Максиму Шугалею.

«Если вы не слышали про Максима, то, пожалуйста, посмотрите в интернете эту ужасающую историю или посмотрите фильм», — сказала Чехова.

Социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана похитили осенью 2019 года террористы в Ливии. Россиян до сих пор незаконно удерживают боевики, которые так и не предъявили обвинения. Эти события стали основой для российского фильма «Шугалей», а также сиквела «Шугалей-2», который выйдет на экраны в сентябре.