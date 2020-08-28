Ищенко: никто не станет вести с Зеленским переговоры по Крыму

Никто из мировых лидеров не станет вести переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским о «возвращении» Киеву Крыма, так как Россия дала ясно понять, что вопрос с полуостровом закрыт окончательно.

Об этом украинский политолог Ростислав Ищенко заявил в эфире телеканала «Украина.ру», комментируя озвученное ранее Зеленским предложение создать международную площадку, на которой будет обсуждаться ситуация с Крымским полуостровом, и путем установления кон Зеленский сможет привлечь только «украинских коллег» - своего предшественника на посту президента Украины Петра Порошенко, экс-главу СНБО Александра Турчинова и им подобных, но никто их мировых лидеров не согласится на такой формат.

Нет даже смысла обсуждать привлечение к дискуссии по Крыму Франции, Германии и других стран Запада, так как за столом переговоров не будет России. Москва в принципе не собирается обсуждать крымский вопрос ни с Украиной, ни с какой другой страной, так как возвращение полуострова в ее состав в 2014 году было абсолютно легитимным.

«Никто с ним не будет вести переговоры по Крыму. Россия занимает однозначную позицию: с Крымом все решено, спасибо, до свидания. А говорить о Крыме без России бессмысленно», — подчеркнул украинский политолог.

Единственной причиной, по которой Зеленский поднимает этот вопрос является попытка изобразить активную деятельность в международной политике, и желание попиариться внутри Украины, считает Ищенко. С тем же успехом Зеленский мог бы попытаться обсудить принадлежность любого другого российского региона.

«Эта бессмысленная активность делается для внутреннего потребления, чтобы продемонстрировать хоть какую-то активность. Так как ничего веселого по экономике они сказать не могут, они концентрируются на внешнеполитических проблемах», — объяснил эксперт.

Также он задался вопросом, какой смысл Киеву организовывать международную площадку по Крыму, если уже существующая переговорная площадка по Донбассу показала, что она не работает?

«Зеленскому сказали: для встречи в Берлине надо сделать то, что он обещал в Париже. Уже год ждут. А теперь будем создавать площадку по Крыму. Ну, хорошо. Потом по Камчатке пусть создают», — иронизирует Ищенко.

Напомним, после того, как крымчане весной 2014 года в ходе всенародного референдума единодушно проголосовали за вхождение полуострова в состав Российской Федерации, Москва неоднократно на разных уровнях заявляла, что Крым вернулся в родную гавань и вопрос его принадлежности отныне закрыт раз и навсегда.

Однако украинское руководство не признает легитимности проведенного референдума и его результатов, продолжая считать Крым своей территорией, которую «аннексировала» Россия.