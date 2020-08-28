МИД РФ вызвал посла Норвегии из-за высылки российского дипломата из Осло

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Норвегии из-за высылки российского дипломата из Осло.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Норвегия сообщила, что в Осло арестовали 50-летнего мужчину, который подозревается в передаче государственной тайны "российскому разведчику". Как утверждает Служба безопасности полиции Норвегии, информация "может навредить интересам страны". Задержанному грозит до 15 лет заключения.

Вскоре Норвегия объявила российского дипломата в Осло персоной нон грата и заявила, что он должен покинуть страну в ближайшее время. Имя сотрудника дипмиссии не называется.