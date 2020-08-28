Белорусский язык раздора. Националисты вкладывают в руку Лукашенко забытое оружие

Единственным государственным языком в Белоруссии должен быть белорусский, заявил экс-глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич. Политик уверен: белорусский язык и национальную культуру страны намеренно вытесняют. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале «И Грянул Грэм».

«У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И, в общем, <…> выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру. <…> Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины», — сказал экс-чиновник.

Вот уже 26 лет государственными языками в республике являются и белорусский, и русский языки — это закреплено в конституции страны, принятой в 1994 году. При этом фактически русскому языку отдается большее предпочтение, нежели белорусскому. Так сложилось еще со времен СССР, но сохранилось и по сей день: почти вся общественная жизнь в республике проходит «по-русски».

Одна страна, два языка

Всего 3% населения Белоруссии говорит на белорусском языке в повседневной жизни, а родным его считают 48% граждан, сказано в прошлогоднем февральском исследовании Информационно-аналитического центра при администрации президента РБ (ИАЦ). В повседневной жизни до 78% белорусов чаще всего используют русский язык, 43% считают его родным. Периодически говорят на так называемой «трасянке» (смесь белорусского и русского языков») 43,5% опрошенных.

О региональных языковых особенностях рассказал «Политике Сегодня» Андрей Суздальцев — политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Эксперт напомнил, что в Западной части Белоруссии до сих пор встречается польский язык, хоть и редко. Это объясняется исторически, а не только географически: с 1921 года вплоть до вступления в СССР в 1939 году «Заходняя Беларусь» была частью Польской Республики. Тем не менее преобладание русского языка в стране — неоспоримый факт.

«Чуть-чуть больше говорят на польском языке в западной части Белоруссии, но это очень ограниченные районы — в Гродненской области и немного в Брестской. На самом деле, во всех белорусских городах говорят на чистом русском языке. В деревнях чистый белорусский язык встречается крайне редко. Обычно говорят на смеси белорусского и русского, причем это даже различного рода говоры. У белорусского языка тоже существуют говоры, нет какого-то единства. Но сказать, что какие-то регионы целиком говорят на белорусском, нельзя. Таких вы не найдете», — объяснил ученый.

Политический инструмент: как национализм поможет Лукашенко

Разговоры о статусе русского языка — идеальная позиция для президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждает Суздальцев. В 1994 году нынешний глава республики пришел к власти на фоне выступлений белорусских националистов, отпугнувших подавляющую часть населения страны радикальной риторикой, а особенно — неприятием русского языка.

Однако с тех времен белорусский национализм никуда не делся, лишь временно ушел из публичной, политической сферы в культурную, сделав основной упор на языковой вопрос. Так белорусские националисты из влиятельной организации «Таварыства беларускай мовы» (ТМБ) главной задачей видят «защиту языковых прав» и «поддержку и развитие белорусского языка и культуры». Правда, и в культурной сфере активисты действовали весьма умеренно.

Так, под влиянием ТМБ в белорусское законодательство были внесены некоторые правки, связанные с языком. По инициативе организации в РБ открылись школы, обучение в которых проводится исключительно на белорусском языке, а также появился «независимый» телеканал «БелСат», финансируемый Польшей. Ресурс был создан как структурная единица государственного Польского телевидения — об этом прямо заявляет руководство канала. У белорусских националистов с Польшей тесные отношения: представительство ТМБ действует и там.

«В ответ на наши давние требования были внесены изменения в Закон об обращениях физических и юридических лиц. Теперь он гарантирует каждому заявителю право получить официальный ответ на его или ее родном языке. Новый Закон о географических названиях требует, чтобы новые населенные пункты назывались на белорусском языке», — рассказывает руководство ТМБ.

Как отмечает Суздальский, у белорусских националистов слишком бедная «идеологическая и аргументная» база. Из-за этого они превратили национальный язык в политическое оружие — «хороший, славянский язык» не заслуживает того, чтобы стать инструментом политических манипуляций.

«Когда националисты [в 1994 году] стали кричать про белорусский язык и тому подобное, как и сейчас они говорят, основная масса населения была просто перепугана. И она, не имея альтернативы, рванула к Лукашенко. А Лукашенко на этом играл, он провел референдум, [узаконил] два государственных языка. Белорусский язык стал инструментом [политической] самоидентификации: если ты против Лукашенко, националист, то должен говорить только на белорусском языке. Это убивает язык, когда его используют как инструмент давления», — говорит Суздальский.

В Белоруссии должно быть минимум два языка, настаивает политолог. Более того, именно националистическая риторика, особенно касаемо «языкового вопроса», поможет Лукашенко удержать власть во время продолжающихся протестов: большинство населения страны выступают против тотальной «белоруссификации».

«Если националисты упрутся, то они расколют протестный электорат, выступающий против Лукашенко, и Лукашенко устоит. Потому что он будет ориентироваться на желание большинства. Вопрос, который поднял Шушкевич, важный, потому что это инструмент раскола белорусского общества. Оно и так очень сильно расколото, но часть его объединилась по поводу Лукашенко. А сейчас общество такими вещами будут еще больше раскалывать: "А ты за белорусский язык или за русский? — За оба, но есть претензии к Лукашенко". Это увод в сторону, сманивание протеста, перевод стрелок», — пояснил Суздальцев.

Что же касается бывшего главы Верховного совета Белоруссии, 85-летнего Станислава Шушкевича, то никакой роли в политической жизни в Белоруссии он не играет, уверяет эксперт. Экс-чиновник не оказывает влияния на общество и государственную власть в стране и является «очень маргинальным представителем старой номенклатуры, которая развалила Советский Союз», заключил Суздальцев.