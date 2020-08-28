Рижский депутат призвал к переговорам с РФ на "ненавистном русском языке"

Глава фракции партии "Согласие" в Латвии Янис Урбанович предложил провести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке", сообщили местные СМИ.

Янис Урбанович выложил пост в своем Facebook, где прокомментировал обстановку с Рижским портом. По словам Урбановича, у порта серьезные проблемы.

Политик выразил желание развивать порт таким образом, чтобы грузы шли к ним, а не к конкурентам в Таллин, Клайпеду, Санкт-Петербург. Для этого необходимо провести переговоры, в том числе на "ненавистном русском языке", констатировал Урбанович.

Ранее правительство Латвии одобрило санкции против 30 белорусских чиновников, сообщил RT.