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9:13   28 Августа 2020
Общество

Беглов пообещал первоклассникам Петербурга бесплатный набор книг

Беглов пообещал первоклассникам Петербурга бесплатный набор книг

Городские власти подготовили подарок для петербургских первоклассников. Они получат 1 сентября бесплатный набор книг "Моя первая библиотека", рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В первый класс в Петербурге в этом году пойдут 62 тысячи учеников. Они, как и другие учащиеся начальной школы, будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Информацией об этом Беглов поделился в эфире телеканала "Россия-24".

"Младшие школьники и раньше получали значительную дотацию от города на питание. Теперь оно будет полностью бесплатным", — подчеркнул губернатор.

Школьные линейки в этом году пройдут только у выпускников и первоклассников. Сопроводить детей на торжественное мероприятие сможет лишь один из родителей.

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Автор: Юлия Яковлева
#беглов #школа #книги #первоклассники

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