Россияне забрали более 500 млн долларов с вкладов в банках в июле

Россияне забрали почти в два раза больше средств с валютных вкладов в июле этого года в сравнении с прошлым месяцем. Об этом заявили аналитики на основе данных Центробанка.

В июле россияне забрали с вкладов более 508 млн долларов, в прошлом месяце показатель равнялся 332,1 млн долларов. Аналитики отмечают, что многие клиенты банков перекладывают валюту на текущие счета, но и здесь показатель уменьшается, передает РИА Новости.

В банке в июле поступило валютных средств в семь раз меньше, чем в июне. Аналитики объясняют это околонулевыми ставками по вкладам в долларах и евро, а также расходов россиян в период отпусков.

Эксперты считают, что отток валюты можно объяснить низкими ставками. Доходность долларовых облигаций падает, что приводит к желанию россиян держать валюты на срочных счетах. Еще одной вероятной причиной является то, что в России происходит дедолларизация.