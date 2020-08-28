Депутат ГД предложила снизить процентную ставку по ипотеке для ряда семей

Обращение с инициативой понижения процентной ставки по ипотеке для семей, которые усыновили детей из детского дома поступило в правительство РФ. Копия письма депутата Госдумы Елены Строковой находится в распоряжении RT.

Обращение было направлено на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. В нем она предложила уменьшить процентную ставку на ипотеку для семейных пар с усыновленными детьми. Как она отметила, в настоящее время ребенок, который нашел себе семью больше не имеет права на получение государственного жилья.

Принятие инициативы может выступить ключевым фактором, который поможет качественно отличить опекунство и усыновление. Также это позволит ребенку продолжить претендовать на жилое помещение, сообщает RT.