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8:23   28 Августа 2020
Политика

NHK сообщил о возможной отставке премьер-министра Японии Синдзо Абэ

NHK сообщил о возможной отставке премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может покинуть свой пост из-за плохого состояния здоровья. Об этом сообщает японский телеканал NHK, ссылаясь на источники.

Накануне телеканал сообщал, что 28 августа Абэ проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о своем здоровье. Данная пресс-конференция станет с 9 августа первой для премьера. Кроме того, она будет первой с 18 июня, которая пройдет в офисе Абэ.

NHK отмечает, что на мероприятии премьер расскажет о своем здоровье. Кроме того, он прокомментирует обстановку с пандемией COVID-19 в стране.

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Автор: Кристина Мокроусова
#япония #синдзо абэ #коронавирус

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