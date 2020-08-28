NHK сообщил о возможной отставке премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может покинуть свой пост из-за плохого состояния здоровья. Об этом сообщает японский телеканал NHK, ссылаясь на источники.

Накануне телеканал сообщал, что 28 августа Абэ проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о своем здоровье. Данная пресс-конференция станет с 9 августа первой для премьера. Кроме того, она будет первой с 18 июня, которая пройдет в офисе Абэ.

NHK отмечает, что на мероприятии премьер расскажет о своем здоровье. Кроме того, он прокомментирует обстановку с пандемией COVID-19 в стране.