Раскрыты подробности нападения радикалов на автобус в Харькове

Украинские радикалы напали на военный автобус в Харькове. Подробности происшествия раскрыл председатель Харьковской городской организации "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик.

Отмечается, что в этом автобусе ехали сторонники организации "Патриоты за жизнь!". Как отмечает сам Лесик, они возвращались из Полтавы, где ранее проходило мероприятие. Однако радикалы заблокировали их автобус и начали обстреливать его по колесам и стеклам. Информацию сообщает Новостное агентство "Харьков".

"Я видел троих раненых, но кажется, что их четверо. На счет того человека, которого, как сообщили СМИ, похитили, националисты его избили и бросили, порезали ему шею", – подчеркнул Лесик.

О произошедшем инциденте ранее рассказал депутат Рады Илья Кива. Он сообщил, что транспортное средство расстреляли националисты из автоматического оружия.