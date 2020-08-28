Родителей первоклассников могут освободить от работы 1 сентября

Родители и опекуны учеников первых классов могут получить оплачиваемый выходной 1 сентября. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР.

О законопроекте рассказал глава комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он отметил, что речь идет о внесении изменений в Трудовой кодекс.

"Родителям ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября в счет ежегодного оплачиваемого отпуска", – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Выходной в День знаний, по мнению законодателей, позволит родителям побыть с первоклассниками на торжественной линейке. В пояснительной записке к документу сказано, что на важность присутствия хотя бы одного из родителей в школе 1 сентября указали психологи.