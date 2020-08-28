Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:01   28 Августа 2020
Общество

Родителей первоклассников могут освободить от работы 1 сентября

Родителей первоклассников могут освободить от работы 1 сентября

Родители и опекуны учеников первых классов могут получить оплачиваемый выходной 1 сентября. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР.

О законопроекте рассказал глава комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он отметил, что речь идет о внесении изменений в Трудовой кодекс.

"Родителям ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября в счет ежегодного оплачиваемого отпуска", – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Выходной в День знаний, по мнению законодателей, позволит родителям побыть с первоклассниками на торжественной линейке. В пояснительной записке к документу сказано, что на важность присутствия хотя бы одного из родителей в школе 1 сентября указали психологи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#1 сентября #первоклассники #выходной #родители первоклассников

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...