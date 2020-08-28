Пушков рассказал о планах Польши в отношении Белоруссии

Польша хочет втянуть Белоруссию в зону своего влияния. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда уверен, что распространение своего влияния на соседнюю страну является для Варшавы стратегической задачей. По его словам, Польша уже выделила деньги на это и теперь усиливает инфраструктуру своего влияния в Белоруссии

Пушков также заявил, что "дипломатический протест", который МИД Белоруссии выразил Польше, навряд ли даст какой-либо эффект. Сенатор уверен, что дипломатическими протестами политику Варшавы не изменишь.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после выборов, на которых победил действующий лидер страны Александр Лукашенко. Оппозиция требует проведения новых выборов, поскольку считает победителем Светлану Тихановскую.