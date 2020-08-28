Участвующая в учениях атомная подлодка "Омск" всплыла у берегов Аляски

Российская субмарина, которая всплыла около берегов Аляски, вызвала серьезное беспокойство в рядах береговой охраны Соединенных Штатов Америки.

Ранее Северное командование ВС США сообщили о замеченной российской подлодке. США заявили, что внимательно следят за кораблями, которые попали в их зону ответственности. Об этом информирует РИА Новости.

Пентагон сообщил, что подлодка была в международных водах на большом расстоянии от вод территорий США. Военные из США заявили, что не получали никаких сообщений от подлодки, но готовы ей помочь в случае необходимости.