Русский язык может навсегда уйти из Белоруссии

Белорусский язык должен остаться в качестве официального в республике. Об этом заявил бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич.

Шулькевич заявил, что в Белоруссии нет никакого противостояния с русскими, однако всегда было желание оставаться белорусами. Он отметил, что только белорусский язык должен быть государственным, потому что у него больше нет родины. Об этом пишет РИА Новости.

Русский язык стал вторым официальным языком в Белоруссии в 1995 году. По его словам, период перехода на белорусский язык будет долгим и трудным. Шушкевич занимал пост главы Верховного совета Белоруссии в период с 1991 по 1994 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что оппозиция планирует избавиться от русского языка в стране. По его мнению, в каждом регионе люди должны говорить на том языке, на котором им удобно.