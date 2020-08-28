Соловьев призвал к снижению политизации лечения Навального

Личный врач блогера Алексея Навального и люди, сопровождавшие его при поездке, должны ответить на важные вопросы. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Телеведущий отметил, что в их числе должны быть вопросы о том, какие болезни перенес Навальный, какие лекарства принимал, когда сдавал анализ крови, что показали эти анализы, известен ли момент резкого изменения самочувствия, какие были его проявления, есть ли показания свидетелей и видео.

Соловьев подчеркнул, что либеральная общественность проявила двойные стандарты в ситуации с Навальным. Телеведущий заявил, что омские медики подверглись настоящей травле, в то время как заявления немецких докторов воспринимают без критики.

Соловьев призвал провести совместный консилиум омских, московских и берлинских врачей. Он заявил, что это позволит избежать политизации процесса и оказать ему эффективную помощь.