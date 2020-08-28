Журналист Владимир Познер назвал возможное отравление скандального блогера Алексея Навального "серьезным ударом". Об этом телеведущий сказал во время интервью радио Sputnik.

Он признался, что не верит в то, что российские медики обманывают в своих показаниях по делу Навального. По словам Познера, дезинформацией является и заявления о том, что медики из Германии лгут. Однако он убежден в том, что у двух стран просто разные подходы выявления причин состояния здоровья блогера, передает радио Sputnik.

По словам Познера, любому мыслящему человеку ясно, что медэксперты из России никак не причастны ко всей ситуации с блогером. Познер убежден, что инцидент с Навальным слишком опасен и никак не выгоден для властей РФ.