Трамп официально подтвердил намерение повторно стать президентом США

Трамп принял номинацию в президенты США от Республиканской партии. Об этом действующие президент США Дональд Трамп заявил на съезде республиканцев.

Трамп официально подтвердил, что будет баллотироваться на второй президентский срок. Кандидат от демократов Джо Байден недавно также заявил, что выдвигается в качестве кандидата на выборы президента США.

Вице-президент США Майк Пенс ранее заявил о намерении повторно пойти на этот пост. По его словам, он благодарен Трампу за доверие и с милостью принимает номинацию от президента. Выборы президента в США запланированы на 3 ноября 2020 года.