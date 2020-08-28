СМИ сообщили об исчезновении сестры Ким Чен Ына

Иностранные издания заметили исчезновение сестры Ким Чен Ына Е Чжон. Об этом сообщает ряд иностранных СМИ, таких как New York Post и The Sun.

Отмечается, что сестра лидера КНДР Ким Чен Ына месяц не появлялась на публике. Это произошло сразу после того, как в южнокорейской разведке сообщили Северной Кореио передаче части полномочий Ким Чен Ыном своей младшей сестре.

Фактически Ким Е Чжон стала вторым лицом в Северной Корее. Также разведчики уверены, что это сделано для того, чтобы снизить уровень стресса Ким Чен Ына.

В последний раз сестру лидера КНДР наблюдали 27 июля вместе с братом. В апреле он не выходил на публику в течение двадцати дней. В связи с этим начали возникать слухи о тяжелом заболевании лидера КНДР и даже о его возможной смерти.