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5:23   28 Августа 2020
Общество

СМИ сообщили об исчезновении сестры Ким Чен Ына

СМИ сообщили об исчезновении сестры Ким Чен Ына

Иностранные издания заметили исчезновение сестры Ким Чен Ына Е Чжон. Об этом сообщает ряд иностранных СМИ, таких как New York Post и The Sun.

Отмечается, что сестра лидера КНДР Ким Чен Ына месяц не появлялась на публике. Это произошло сразу после того, как в южнокорейской разведке сообщили Северной Кореио передаче части полномочий Ким Чен Ыном своей младшей сестре.

Фактически Ким Е Чжон стала вторым лицом в Северной Корее. Также разведчики уверены, что это сделано для того, чтобы снизить уровень стресса Ким Чен Ына.

В последний раз сестру лидера КНДР наблюдали 27 июля вместе с братом. В апреле он не выходил на публику в течение двадцати дней. В связи с этим начали возникать слухи о тяжелом заболевании лидера КНДР и даже о его возможной смерти.

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Автор: Борис Нестеров
#ким чен ын #северная корея #сестра

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