Зеленский выразил благодарность полиции за задержание напавших на автобус

Благодарность от действующего президента Украины за скорую поимку радикалов, напавших на автобус под Харьковом, получили местные сотрудники полиции. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале лидера страны.

Президент поблагодарил за быстрый результат в этом деле, а также за недопущение возвращения "лихих 90-х" в страну. Он напомнил, что в обществе еще существует полиция и закон, которые защищают граждан страны.

"Такая эффективность должна стать нормой", — подчеркнул Зеленский в своем Telegram

Ранее на трассе Киев-Харьков группа лиц обстреляла автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь". По этому инциденту было возбуждено два уголовных дела, по которому полиция задержала 14 подозреваемых.